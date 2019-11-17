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Ночь, снотворное, балкон: как и почему погиб основатель «Белых касок»

Василиса Морозова
Евгений Ксензенко
21:23 17.11.2019
Гибель основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье выглядит как остросюжетный шпионский детектив с Джеймсом Бондом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Стамбуле при загадочных обстоятельствах погиб основатель печально известной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье. СМИ писали, что якобы он принимал какие-то психотропные вещества, испытывал сильный стресс, депрессию, и рано утром упал с балкона дома, где проживал. Учитывая биографию погибшего, и то, чем занималась организация «Белые каски» – верится в это трудом.

Ле Мезюрье начинал в британской разведке Ми-6, засветился в конфликтах по всему миру, включая Балканы и Ближний Восток, а «Белые каски» уже давно были на прямом финансировании Министерства иностранных дел Великобритании и Госдепа, а в России они заслужили звание главных режиссеров фейк-новостей из Сирии, прославившись своими провокациями с химоружием.

Турецкие детективы пока не выпускают вдову Ле Мизюрье из страны, на всякий случай, сам дом убитого опечатан, а расследование продолжается.

Тело Джеймса Ле Мезюрье уже на Родине - в Британии, но где именно, британские спецлужбы засекретили информацию, включая время и место церемонии прощания. По всей видимости, будет новое вскрытие.

Британская пресса, по традиции, не дожидаясь результатов расследования, уже нашла «убийцу», увидев в гибели руку Москвы. В качестве убедительного доказательства журналисты Туманного Альбиона привели так называемый «метод балкона Кремля»: якобы всем неугодным власти людям помогают упасть. В статье даже привели статистику падений в России с 2007 года. И не только в России, но даже и в Лондоне, включив гибель английского бизнесмена Скотта Янга, у которого, утверждает таблоид, были проблемы с российской мафией, в тот же «балконный» список.

Сама гибель Ле Мизюрье - ночь, снотворное, балкон, странный бродяга, таинственная незнакомка, антидепрессанты - выглядит как эпизод из фильма о другом Джеймсе, агенте Джеймсе Бонде. В любом случае, проект «Белые каски» теперь, вероятно, скоро закроют. Он потерял актуальность, а сейчас еще и своего основателя. Подробнее в сюжете Евгения Ксензенко.

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