Не выходи из дома: кто стоит за протестным движением «желтые жилеты» в Париже

В Париже снова неспокойно. «Желтые жилеты», с недавних пор наводящие ужас на французскую столицу, в эти дни отметили годовщину своего движения. Центр города перекрыли, полиции снова пришлось использовать против демонстрантов слезоточивый газ и дымовые шашки.

А между тем, вскрылись интересные подробности того, кто, возможно, стоит за этим на первый взгляд, спонтанным движением сопротивления. Следы, как выяснилось, ведут вовсе не в офис телеканала RT, как это любят представлять в Брюсселе, а в тихую Лозанну, в швейцарский Фонд Чарльза Леопольда Майера, который регулярно выделяет гранты различным общественным организациям и движениям в пользу скрывающегося за красивой формулировкой «социального и экологического перехода».

Кроме помощи «желтым жилетам» в списке последних «добрых дел» фонда - семинары по развитию прогрессивного муниципального управления в Барселоне и молодежный саммит по климату под предводительством Греты Тунберг.

Стоит ли напоминать, где и с чем были связаны последние массовые протесты в Европе? Подробнее смотрите в репортаже Федора Иваницы из Парижа.