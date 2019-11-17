Мантуров: в ОАЭ заинтересовались российскими Ми-38

Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолету Ми-38. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, который находится в ОАЭ в рамках участия в XVI международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.

На выставке Мантуров продемонстрировал российскую винтокрылую машину наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну. По итогам встречи с ним министр напомнил, что Эмираты являются акционерами «Вертолетов России» и заинтересованы в развитии вертолетной тематики по активам, в которых они участвуют.

«С учетом VRT-500, я думаю, что у Ми-8 есть хорошие шансы зафиксироваться на эмиратской земле и в других странах Персидского залива и Ближнего Востока. Мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность», - заявил министр.

Многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве летающего госпиталя и поисково-спасательной машины, а также пригоден для полетов над водной поверхностью. Его можно эксплуатировать в различных климатических условиях, включая тропический, морской и холодный климаты.