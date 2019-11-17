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Итоги саммита БРИКС: союз «пятерки» жив и раздражает Запад своей продуктивностью

Игорь Балдин
20:06 17.11.2019
На прошедшей неделе лидеры пяти стран собрались в Бразилии, чтобы обсудить насущные вопросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Каждый год западные СМИ выдают порцию традиционных некрологов относительно геополитического союза стран БРИКС. А он вопреки всему не просто жив, но и активно раздражает Запад своей продуктивностью. Конкретный пример, который вряд ли порадует Вашингтон, - готовность стран БРИКС отказаться от доллара и выпустить собственные цифровые деньги.

Однако журналистов на пресс-конференции в первую очередь интересовал вопрос о ситуации на Украине, который, пользуясь случаем, и задали российскому президенту.

«То, что произведено разведение сил в двух этих точках критических - это хорошо. Это мы приветствуем - как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик. Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Министр иностранных дел Украины тут заявил, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений. Ну это как? Надо развести по всей линии, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли», - сказал Владимир Путин.

Россия готова идти навстречу Украине, в том числе и по поставкам газа. Киев мог бы получать его по более низкой цене, говорит президент, если бы не обманывал Москву.

Спрашивают Владимира Путина и о Сирии. Все ли задачи там выполнили наши солдаты и офицеры. Почти - говорит президент - 90% ее территории освободили от террористов. Но проблемы еще есть. И некоторые из них создают так называемые партнеры по коалиции.

В следующем году председательство в БРИКС переходит от Бразилии к России. На встрече за круглым столом Владимир Путин рассказал, чем займется на посту председателя в первую очередь. Подробнее смотрите в репортаже Игоря Балдина.

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