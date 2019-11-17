Коломойский и «нормандская четверка»: будущее Украины может решиться в Париже

На Украине неспокойную ситуацию перед встречей «нормандской четверки» буквально взорвало скандальное интервью The New York Times олигарха Игоря Коломойского. На фоне закона о продаже земли и неизбежно надвигающейся «встречи четырех лидеров» он разразился сенсационными откровениями о будущем Украины.

По его словам, Украине пришло время отказаться от Запада и «вновь обернуться в сторону России». Также Коломойский подчеркнул, что ЕС и НАТО никогда не примут в свои ряды Украину, и Соединенные Штаты просто используют Киев, чтобы попытаться ослабить Россию.

Главный спонсор нацбатальонов, в том числе одиозных «Днепра» и «Азова», и человек, который предлагал вознаграждение за головы «русских солдат», решил круто поднять ставки. Особенно на фоне появившейся новости о том, что встреча «нормандской четверки» пройдет до конца года, возможно - уже 9 декабря в Париже.

Коломойский в интервью озвучил свое видение будущего Украины. По его мнению, Украина добровольно стала играть роль послушного орудия американской политики и ничего за это от США не получила.

«Они (Россия) сильнее (Украины) в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это... США просто используют Украину, чтобы ослабить своего геополитического конкурента. Война против России - до последнего украинца», - заявил Коломойский.

По словам экспертов и политологов, в данном случае украинский миллиардер занимался банальным шантажом Вашингтонского обкома. Если США не дадут денег, то Киев повернется в сторону России.

Эксперты уверены, что Коломойский пытается поднять ставки и усилить переговорную позицию Украины на встрече «нормандской четверки».

В Донбассе интервью серого кардинала украинской политики тоже вызвало шок. Те, кто потерял близких, точно не смогут забыть, на чьи деньги Незалежная воевала со своими же гражданами.

Развязка главной политической интриги последних лет наступит 9 декабря. Меркель, Макрон, Путин и Зеленский встретятся в Париже чтобы обсудить, как урегулировать ситуацию в Донбассе. В преддверии встречи стороны повышают ставки. Подробнее - смотрите в репортаже Юлии Шатиловой.