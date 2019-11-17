Россияне не смогут полететь в Египет прямыми рейсами на Новый год

Российские чартеры не смогут совершить прямые рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года.

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году», - цитирует «Интерфакс» информированный источник.

Как заявил источник, аэропорты египетских курортов все еще не отвечают требованиям безопасности, несмотря на то, что в них была проведена масштабная реконструкция. Помимо этого у российской стороны также вызывает обеспокоенность вопрос обеспечения туристических трансферов россиян.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», совершавшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.