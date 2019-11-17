В Кремле назвали краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса является «краеугольным» для Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как Песков рассказал на канале «Россия 1», он не понимает, как Украина будет согласовывать закон с ДНР и ЛНР.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, участники предстоящей встречи в «нормандском формате» надеются, что на Украине понимают, что будут делать с этим законом.

В октябре Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», предполагающую принятие закона об особом статусе Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждение закона будет возможно только после встречи в «нормандском формате».