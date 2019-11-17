Ученые нашли способ борьбы с алкогольным поражением печени

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новую терапию, которая позволяет эффективно бороться с алкогольным поражением печени, которое нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти (75% больных умирают в течение трех месяцев).

Как сообщает издание Nature, причина кроется в том, что алкоголь не только сам по себе вреден для печени, но еще и способствует размножению в ней бактерий Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный), которые обладают большой устойчивостью к антибиотикам. Бактерии выделяют цитолизин - токсин, разрушающий мембраны клеток печени.

Исследователи для борьбы с Enterococcus faecalis использовали четыре вида бактериофагов - вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Результаты эксперимента показали, что благодаря данной терапии вредные бактерии выделение цитолизина прекращают, и таким образом печень перестает разрушаться.

Пока исследование проводилось на мышах, но в скором времени пройдут испытания и на людях. Если они окажутся успешными, то будут спасены тысячи пациентов.