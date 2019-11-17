«Аж страшно стало»: Рудковская опубликовала фотографию с Соколовым

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своем канале фотографию с обвиняемым в убийстве 24-летней аспирантки Олегом Соколовым и рассказала, как он «набивался в друзья» ее бывшему супругу предпринимателю Виктору Батурину.

«Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало ... 2007 год. Рядом со мной Наталья Карпова - супруга Анатолия Карпова, трехкратного Чемпиона Мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич и, собственно говоря, тот самый историк - Олег Соколов!», - написала Рудковская.

По ее словам, ученый хотел общаться с Батуриным и рассказывал о своем увлечении Наполеоном, но бизнесмен предпочитал держаться на дистанции.

© Голубь мира

«Честно говоря, несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!», - добавила продюсер.

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в убийстве своей возлюбленной - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, историк застрелил девушку в ночь с 7 на 8 ноября, а спустя сутки он расчленил ее тело и решил избавиться от него.

Утром 9 ноября Соколова достали из реки Мойки, в его рюкзаке были найдены оружие и отрезанные руки девушки. Октябрьский суд Петербурга арестовал экс-доцента СПбГУ на два месяца. Сам Олег Соколов вину признал и попросил для себя самого жестокого наказания.