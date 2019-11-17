Утверждена стоимость абонементов для поездок на МЦД

Власти Москвы и области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» Московских центральных диаметров.

«Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей)», - цитирует сообщение пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы ТАСС.

Абонементы нужно будет записать на карты «Тройка» или «Тройка-Стрелка». Пассажиры смогут воспользоваться ими также в пределах станций Одинцово - Лобня, Нахабино - Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК.

Для поездок в «дальнюю» зону необходимо приобрести или пригородный абонемент, или оплатить всю поездку «кошельком» карты «Тройка».

Абонементы МЦД позволят пассажирам сэкономить до 30% по сравнению с железнодорожными абонементами.

Напомним, первые линии Московских центральных диаметров будут открыты до конца ноября. Это будут МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск.