Ротару возвращается в Россию на заработки

В этом году в новогодние праздники на российском телевидении покажут свежие выступления Софии Ротару. В 2018 году исполнительница отменила свое участие в «Песне года», но в этом году все она подтвердила свое участие в концерте.

Кроме того, 14 декабря ожидается выступление Ротару на фестивале «Легенды ретро FM». Также певица рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративных вечерах в Москве. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Гонорар за ее выступление будет складываться из нескольких частей - оплата транспортных расходов артистки и ее коллектива из Украины в Россию, проживание, а также самого концерта. В этом сезоне гонорар за корпоратив составляет $50 - 60 тысяч (3,1 - 3,8 миллиона рублей).