«С чувством»: Мединский поддержал фильмы с красивыми эротическими сценами

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, как относится к эротическим сценам в фильмах.

В беседе с RT, министр сказал, что российский кинематограф должен развиваться, а Минкульт не может диктовать режиссерам, как снимать кино.

«Если это оправдано режиссерским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом "18+", то почему бы и нет… Это не дело Министерства культуры - диктовать режиссерам, как снимать кино», - сказал Мединский.

В качестве примера министр привел недавно вышедший фильм «Текст», после выхода которого завязалось много дискуссий из-за эротической сцены в нем. По словам Мединского, фильм был сделан «профессионально», «с чувством», несмотря на то, что книга ему самому не понравилась.

«Судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей, особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», - подчеркнул глава Минкульта.

Картина Клима Шипенко «Текст» вышла в российский прокат 24 октября. По сюжету герой Александра Петрова завладевает телефоном персонажа Ивана Янковского, в котором он находит видео, на котором Кристина Асмус запечатлена в эротической сцене. После выхода фильма актрисе стали поступать угрозы.