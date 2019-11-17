Столбы и дороги: во Владимирской области посреди трассы поставили опоры ЛЭП

В деревне Заозерье Владимирской области установили две опоры ЛЭП прямо посередине дороги. Столбы возникают перед водителями так неожиданно, что автомобилю довольно легко столкнуться с препятствием.

Местный водитель выложил в Сеть видео, где запечатлено, что прямо посередине проезжей части стоит столб, с оригинальным дорожным знаком, указывающим, что препятствие можно объехать по обе стороны. Второй столб находится через несколько сотен метров от первого и почти полностью перекрывает одну из полос движения.

Как сообщает паблик «Подъем», работы по реконструкции дороги Фоминки-Заозерье закончили в этом году. Они обошлись бюджету региона в 113,5 миллионов рублей. Еще 2,1 миллиона потратили на строительный контроль.

По словам главы Гороховецкого района, дорога, которую снял местный житель, еще не сдана в эксплуатацию, однако водители едут по ней без разрешения. В настоящий момент уже заключен контракт на демонтаж столбов. Как только их уберут, трассу откроют официально.