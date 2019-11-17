Протестная акция вновь захлестнула Тбилиси: видео

Новая акция оппозиции проходит в Тбилиси. В ней принимают участие более 20 политических сил. Несколько тысяч человек собрались, чтобы потребовать провести в стране внеочередные парламентские выборы.

Лидеры партии «Европейская Грузия» повесили на ворота парламента замки.

«Многие из вас переживают, какой наш план. Первое, что необходимо сделать - это то, чтобы эти предатели-парламентарии не смогли продолжить свою деятельность. Их ежедневная работа опасна, поскольку Иванишвили сеет хаос, а хаос сеет бедность. Сегодняшний день будет переломным. Ни один депутат "Грузинской мечты" не зайдет в это здание ни через одну дверь, ни через тоннель. Двери парламента откроются только тогда, когда произойдет капитуляция Иванишвили», - цитирует экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву «Грузия Online».

Внутренний двор парламента заняли сотрудники МВД. Ранее в ведомстве призвали протестующих соблюдать порядок и законные требования полиции.

«В ходе действий любые нарушения закона, а также штурм административных органов или попытки блокировать их со стороны полиции будут немедленно предотвращены законом», - говорится в заявлении МВД.

Протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября. Люди вышли на улицы после того, как парламент не принял поправки в Конституцию страны о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.