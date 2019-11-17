Опора ЛЭП упала на людей под Каиром, есть погибшие

Опора линии электропередачи упала на людей в одном из пригородов Каира. В результате случившегося погибли четыре человека, еще три пострадали.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, упавшая ЛЭП была на стадии строительства.

По данным газеты Elbalad, в момент падения ЛЭП была обесточена.

В настоящее время прокуратура начала расследование причин и обстоятельств случившегося.