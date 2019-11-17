Опора ЛЭП упала на людей под Каиром, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате обрушения опоры линии электропередачи в Египте.
© Видео: Al Bawaba video | فيديو البوابة, Youtube © Фото: Al Bawaba video | فيديو البوابة, Youtube
Опора линии электропередачи упала на людей в одном из пригородов Каира. В результате случившегося погибли четыре человека, еще три пострадали.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, упавшая ЛЭП была на стадии строительства.
По данным газеты Elbalad, в момент падения ЛЭП была обесточена.
В настоящее время прокуратура начала расследование причин и обстоятельств случившегося.