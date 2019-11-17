На западе столицы автобус без водителя задавил женщину

Пассажирский автобус совершил наезд на женщину на западе Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД, инцидент произошел на улице Академика Павлова.

По предварительным данным, водитель автобуса высадил пассажиров, после чего отправился осматривать салон, не поставив транспортное средство на ручной тормоз.

В этот момент автобус начала обходить пожилая женщина с ребенком, машина неожиданно начала движение и наехала пешехода. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой позвоночника. Женщина скончалась в реанимации. Ребенок не пострадал.

Водитель задержан, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.