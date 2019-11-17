Два самолета столкнулись на ВПП в Германии

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Франкфурта-на-Майне столкнулись два самолета.

Как пишет Frankfurter Algemeine, воздушное судно авиакомпании Air Namibia задел Boeing 777, который принадлежит Korean Air. Так как оба самолета двигались медленно, никто не пострадал. У одного самолета оказался поврежден высотный рулевой механизм, у другого пострадал край крыла.

По данным агентства DPA, воздушное судно корейского авиаперевозчика вылетело в Сеул только 17 ноября, поэтому пассажирам предоставили места в одной из гостиниц.

В настоящее время эксперты собирают и анализируют информацию с черных ящиков.

Ранее в Шереметьево произошел инцидент с самолетами, соприкоснувшимися крыльями на рулежной дорожке. Самолет Airbus сообщением Минск - Москва при рулежке на стоянку задел находившийся рядом лайнер.