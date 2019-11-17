Венеция готовится к новой волне паводка: кадры из района бедствия

Вечером 12 ноября уровень воды в городе поднялся до 187 сантиметров и покрыл 80% территории населенного пункта. 15 ноября вода поднялась до 154 сантиметров, после этого пошла на спад.

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