Венеция готовится к новой волне паводка: кадры из района бедствия
Экстренные службы сообщили, что в воскресенье пик прилива воды может достигнуть 160 сантиметров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergio Agazzi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Итальянский город ждет новую волну паводка. Вода из Венеции не уходит, пешеходы передвигаются по известной площади Сан-Марко по специальным высоким платформам.
В воскресенье город готовится к новой волне наводнения. Судя по кадрам, знаменитая площадь по колено заполнена водой.
По сообщениям экстренных служб, в воскресенье пик прилива достигнет 160 сантиметров.
Вечером 12 ноября уровень воды в городе поднялся до 187 сантиметров и покрыл 80% территории населенного пункта. 15 ноября вода поднялась до 154 сантиметров, после этого пошла на спад.
Власти уже оценили общий ущерб катастрофы, составляет почти миллиард евро.