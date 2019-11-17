Накануне приезда американского журналиста над позициями ВСУ подняли флаги США

Киевские силовики вывесили флаги США на своих позициях около сел Крымское и поселка городского типа Мироновский в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Приказы отдали командиры 14-й и 59-й бригад, полковники Войченко и Шаповалов. Как отметили в ЛНР, все это происходит на фоне продолжающихся противоречий в США между Дональдом Трампом и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине.

«"Особо одаренные" командиры бригад ВСУ не придумали ничего умнее, как вывесить американские флаги на своих позициях», - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, «горе-командиры» забыли школьный курс истории, в котором говорилось, что поднятый на участке местности или объекте флаг того или иного государства говорит о принадлежности к нему.

Как отмечают в ЛНР, данная ситуация произошла накануне приезда в регион американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания New York Times. В ЛНР считают, что таким образом украинские командиры надеялись показать, что «широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине».