«С 4 лет катается»: посадившая за руль 6-летнего сына мать объяснила свой поступок

Многодетная мать Агина Алтынбаева из Татарстана разместила в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, на котором ее 6-летний сын ведет автомобиль на скорости 130 километров в час.

После того, как женщине сообщили, что она нарушает правила и детей сажать за руль нельзя, она в нецензурных выражениях ответила, что ее это совершенно не волнует. А когда к Алтынбаевой обратились журналисты, она прокомментировала, что ее ребенок водит автомобиль с 4 лет.

«Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», - цитирует «смелую» мать радиостанция «Говорит Москва».

Женщина также отметила, что для выяснения обстоятельств ее никуда не вызывали. При этом известно, что ранее Алтынбаева уже получала штраф в размере 5300 рублей за езду с младенцем на руках.