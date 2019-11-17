«Желтые жилеты» устроили акцию протеста в Galeries Lafayette: видео
Мероприятия были приурочены к первой годовщине движения.
© Видео: @TBonnet_RT, Twitter © Фото: @TBonnet_RT, Twitter
«Желтые жилеты» появились в Galeries Lafayette в день годовщины движения. Видео появилось в одной из социальных сетей.
«Вот уже 20 минут желтые жилеты протестуют у Galeries Lafayette. Охранники выглядят немного уставшими», - написал сотрудник RT France, опубликовавший видео на своей странице в Twitter.
К годовщине движения были приурочены сразу несколько акций. В Париже участники мероприятий разбили стеклянные витрины магазинов, повредили фасады зданий, разрушили часть остановок, а также сожгли несколько автомобилей и скамеек.