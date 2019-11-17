Около 10 тысяч птиц погибли возле озера в Индии

Специалисты проверяют озеро Самбхар возле Джайпура в индийском штате Раджастан после того, как возле него было найдено около 10 тысяч мертвых птиц в течение недели.

Самбхар является самым большим соленым озером в стране. По данным телеканала NDTV, большая часть из птиц была перелетными. Они прилетели к озеру на зимовку. Сначала специалисты решили, что они могли погибнуть из-за птичьего гриппа. Однако позднее возникла другая теория, с заболеванием «птичий ботулизм», возникающим при отравлении ядовитыми веществами. К такому выводу эксперты пришли после изучения образцов тел пернатых.

В настоящее время на месте происшествия работают 70 специалистов индийского ведомства по борьбе с ЧС. Они утилизируют останки птиц, чтобы предотвратить распространение болезни дальше.

Кроме того, высокий суд штата призвал местные власти выяснить причины массовой гибели птиц к 22 ноября. Главный министр Раджастхана Ашок Гехлот выразил обеспокоенность из-за случившегося, отметив, что защита флоры и фауны является одним из приоритетов правительства.