«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу из автомата у ЗАГСа во Владивостоке
Жених и невеста сделали несколько залпов в воздух из пистолета и автомата.
© Видео: Prim Press © Фото: Prim Press, YouTube
Во Владивостоке прошла «стреляющая свадьба». Видео с необычного торжества опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, что жених и невеста сразу после выхода из загса открыли стрельбу - молодожены сделали несколько залпов в воздух из пистолета и автомата.
Как сообщили сайту «Комсомольской правды» в пресс-службе городского УМВД, сейчас видео проверяется, устанавливаются личности участников инцидента. По итогам проверки в соответствии с российским законодательством будет принято решение.