В Москве ожидается необычно высокое давление

Над европейской частью страны навис мощный антициклон, принесший высокое давление, которое будут увеличиваться, а температура уменьшаться. Как «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на следующей неделе следует ждать минусовых температур.

«Сейчас над европейской Россией мощный антициклон, он высокий по вертикали и будет усиливаться. Начиная со среды, давление будет увеличиваться. Оно будет очень высокое», - отметил Вильфанд.

По словам синоптика, давление сейчас высокое, но оно еще увеличится на 10-12 гектопаскалей.

«Зимой, когда давление повышается, верный признак того, что температура будет понижаться. Отрицательные значения прогнозируются не только ночью, но и днем. В ночь на четверг -5... -8 градусов, в Московской области до -10. Днем тоже ожидаются отрицательные значения, от -2 до -4 градусов», - уточнил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что субтропический циклон принес в Россию аномально теплую погоду, поэтому зимнее бабье лето продлится еще до середины следующей недели.