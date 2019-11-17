Студенты устроили массовую драку в медколледже Махачкалы: видео

В одном из медколледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя студентами переросло в массовую драку. Видео инцидента опубликовало МВД Дагестана на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как несколько десятков студентов участвуют в потасовке.

По данным МВД, в ходе драки 17-летний житель Махачкалы ранил своего оппонента ножом в брюшную полость. После этого он выбросил нож и скрылся с места. 18-летнего пострадавшего доставили в больницу. РИА Дербент сообщает, что драка началась из-за замечания девушке.

Подозреваемого в нанесении ножевого ранения задержали. Он признал вину. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела.