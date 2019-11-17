Корабли, задержанные в Керченском проливе, передадут Украине 18 ноября

Три украинских корабля, которые были задержаны год назад во время инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми договоренностями между Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ведомства, три украинских судна - «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» из порта Керчь буксируются к согласованному месту передачи украинской стороне, она пройдет 18 ноября.

В Пограничном управлении ФСБ от каких-либо подробностей касающихся процедуры передачи воздержались.

Украинские корабли буксир были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года. Находившихся на судах моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали. На Украину они вернулись 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Российской Федерации.