В Британии умер культовый фотограф Терри О'Нилл

Британский фотограф Терри О’Нилл скончался на 82-м году жизни в своем доме после продолжительной болезни.

Как сообщает издание Mirror, у знаменитого фотографа был рак простаты. О смерти О’Нилла сообщили в компании Iconic Images, которая представляет работы известных фотографов.

«Iconic Images с тяжелым сердцем объявляет о кончине Теренса "Терри" О'Нилла», - отметили в компании.

Легендарный фотограф прославился своими работами с The Beatles and The Rolling Stones. Самые известные свои фотографии – это портреты музыкантов Элтона Джона, Дэвида Боуи, Эми Уайнхаус, Фрэнка Синатры и актрисы Фэй Данауэй. Терри О’Ниллу удалось поработать даже с королевской семьей и известными политиками, в числе которых Нельсон Мандела.

За свои достижения в 2019 году О'Нилл получил титул командора ордена Британской империи.