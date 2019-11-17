Саммит «нормандской четверки» может пройти до конца года

Встречу в «нормандском формате» планируется провести до конца 2019 года. О сроках саммита с участием России, Украины, Франции и Германии рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году», - заявил он.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он также сообщил, что конкретные сроки пока не определены.

Свое участие в саммите уже подтвердили лидеры Украины, Германии и Франции.