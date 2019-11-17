Украинские суда покидают Керченский пролив: кадры с берега

Напомним, в ноябре прошлого года украинские военные корабли пересекли государственную границу России в Черном море. На требования пограничников остановиться они не реагировали. Тогда украинские моряки были задержаны.

«В сопровождении трех наших буксиров украинские катера сейчас покидают Керченский пролив, они уже прошли под мостом и теперь направляются сначала в нейтральные воды, а потом в украинский порт. Сам факт передачи состоится далеко от берега в открытом море», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Корабли направляются сначала в нейтральные воды, а потом в украинский порт. Факт передачи пройдет далеко от берега в открытом море.

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