Охранник выстрелил в посетителя бара в Москве, потому что он не заплатил

Охранник выстрелил в посетителя в баре на Новом Арбате в Москве, так как тот не смог заплатить за заказ, сообщили в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел в ночь на 17 ноября. Как пишет ТАСС, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог расплатиться по счету. По его словам, во время конфликта с сотрудниками заведения один их них воспользовался травматическим пистолетом.

«Охранники заведения вывели его на улицу, где между ними и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого клиента бара ранили из травматического пистолета. Пострадавшего доставили на скорой в институт Склифосовского», - отметили в правоохранительных органах.

В связи с произошедшим правоохранительные органы столицы организовали проверку.