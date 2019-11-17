Охранник выстрелил в посетителя бара в Москве, потому что он не заплатил
Охранники одного из баров на Новом Арбате из травматического пистолета расстреляли мужчину.
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Охранник выстрелил в посетителя в баре на Новом Арбате в Москве, так как тот не смог заплатить за заказ, сообщили в экстренных службах столицы.
Инцидент произошел в ночь на 17 ноября. Как пишет ТАСС, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог расплатиться по счету. По его словам, во время конфликта с сотрудниками заведения один их них воспользовался травматическим пистолетом.
«Охранники заведения вывели его на улицу, где между ними и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого клиента бара ранили из травматического пистолета. Пострадавшего доставили на скорой в институт Склифосовского», - отметили в правоохранительных органах.
В связи с произошедшим правоохранительные органы столицы организовали проверку.