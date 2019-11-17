За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следователи СК РФ направили в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». В результате вынесены приговоры в отношении 58 лиц, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В числе осужденных - бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, а также бывший заместитель начальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман.

«Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Никитин - в размере 665 миллионов рублей», - отметила Светлана Петренко.

Между тем расследование еще 12 уголовных дел продолжается. В том числе против экс-директора главного строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Следствие принимает все меры к возмещению ущерба, который был причинен государству. Благодаря работе СК в казну удалось вернуть более 1 миллиарда 500 миллионов похищенных рублей.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что люди, причастные к коррупционным делам на космодроме Восточный, от проекта отстранены. О том, что при строительстве космодрома «воруют сотнями миллионов», заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 ноября.