Кардиологи прокомментировали смерть политолога Исаева

Сердечный приступ может наступить даже у молодых людей, если они вовремя не диагностировали проблемы с сердцем и не следят за здоровьем. Об этом рассказал кардиохирург Владимир Хорошев, комментируя смерть лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Политолог почувствовал себя плохо во время поездки на поезде из Тамбова в Москву. По данным СМИ, Исаев умер из-за остановки сердца. Ему был 41 год.

По словам Хорошева, смерть в таком возрасте - это «чудовищно безвременно». Люди среднего возраста могут определить, что у них наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой и обратиться к врачу.

Кардиохирург добавил, что если в 25-35 лет игнорировать нетипичные и болезненные проявления сердца, то последствия могут быть очень опасными.

Хорошев объяснил, что сердце пропускает электрические импульсы и может остановиться из-за сбоев в этом процессе.

«Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия, сразу же нужно ехать в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать - не просто просить, а категорически настаивать - на том, чтобы его направили на обследования», - цитирует доктора «360».

Он отметил, что важно провести именно суточное мониторирование электрокардиограммы, когда человеку устанавливают специальный аппарат на 15-16 часов. Благодаря такой диагностике риск внезапной остановки сердца минимизируется.

Также Хорошев напомнил, что отказ от курения, алкоголя и наркотиков поможет избежать проблемы с сердцем. Кроме того, крайне важно неравнодушие прохожих в случае, если человеку все-таки стало плохо в общественном месте. Обычные граждане могут оказать серьезную помощь, расстегнув ворот рубашки и перенеся больного в теплое помещение, если инцидент произошел на улице в холодное время года. После оказания первой помощи необходима срочное вмешательство врачей.