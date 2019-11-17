Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля рассказал детали ЧП

Водитель упавшей в Фонтанку машины рассказал о причине, из-за которой случилось произошедшее. 56-летний Игорь Чипизубов признался, что перепутал педали газа и тормоза.

«Как мне показалось, я дал задний ход. А на самом деле я поехал вперед. И медленно, медленно съехали», - цитирует его «Пятый канал».

Обстоятельства развивались следующим образом. Мужчина припарковал Renault Logan на набережной Фонтанки и стоял в ожидании супруги до предупреждения сотрудников ГИБДД. Они попросили переставить автомобиль. Включил, «как ему показалось», задний ход, но уехал вперед, в Фонтанку. Два очевидца бросились в холодную воду спасать людей.

Помимо водителя, в салоне автомобиля находились два несовершеннолетних ребенка. Прибывшие на место врачи диагностировали у всех пятерых переохлаждение и отправили в больницу. По информации издания, пятимесячная девочка находится в тяжелом состоянии. Машину пришлось спасать из воды при помощи крана.