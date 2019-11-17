Крупнейший аквакомплекс Европы открылся в московских «Лужниках»

В Москве в «Лужниках» открылся Центр водных видов спорта. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Это крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн», - написал градоначальник.

Также Собянин добавил, что в Центр уже с первого дня работы приходят посетители.

© Блог Сергея Собянина

Как сообщал ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, строительство Центра закончилось в начале сентября, но нужно было время, чтобы запустить его в эксплуатацию. Площадь спортивного комплекса составляет 56,5 тысяч квадратных метров, там есть аквапарк, три бассейна, тренировочные и спортивные залы, SPA-зоны, фуд-корты, а также серфинг-тренажер, создающий искусственную волну.