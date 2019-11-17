СК расследует 12 уголовных дел по хищениям на космодроме Восточный

В связи с хищениями на космодроме Восточный в настоящее время Следственный комитет РФ продолжает расследование 12 уголовных дел. Среди них - расследование в отношении экс-директора главного строительного управления №6 Юрия Волкодава. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству», - сообщила Петренко.

Всего следователи СК отправили в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. По ним вынесены приговоры в отношении 58 лиц, получивших до 11 с половиной лет лишения свободы.

Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1 миллиарда 500 миллионов рублей. Как отмечается в релизе СК, только бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 миллиардов 200 миллионов рублей. А бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин - в размере 665 миллионов рублей.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, причастные к коррупционным делам на космодроме Восточный, от проекта отстранены.

Напомним, 11 ноября Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что были возбуждены десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный, там до сих пор нет порядка.