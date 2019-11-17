Методика «удар»: как распознать инсульт

Инсульт - это второй по частоте «убийца» пожилых людей во всем мире. Ежегодно в нашей стране инсульт переносят 450 тысяч человек. У него нет «предвестников» - ранних симптомов. Он случается внезапно и меняет людей до неузнаваемости.

«Когда 56% людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, притом в возрасте от 40 и старше, то это и есть крах всего общества», - считает заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии имени Бураковского НЦССХ имени Бакулева РАМН, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Бузиашвили.

Существуют два основных вида инсультов. Первый - ишемический. Он происходит в результате закупоривания сосуда тромбом. Доступ крови в головной мозг прекращается, и его клетки погибают в считанные минуты. Второй тип - это внутримозговое кровоизлияние. Оно происходит, когда лопаются ослабленные стенки сосудов. А произойти это может в результате резкого повышения кровяного давления.

Восстановление после инсульта - тяжелая и кропотливая работа. И ее успех во многом зависит от того, насколько быстро пострадавшего доставили в больницу. Чем раньше это произошло, тем больше шансов, что он останется жив и не станет инвалидом. Но часто больного принимают за пьяного. Поэтому врачи разработали методику. Называется она «удар» - как раньше называли инсульт.

Каждая буква в слове «удар» - это симптом и действие, которое нужно произвести, если вы нашли человека, похожего на нетрезвого. «У» - улыбка: попросите человека улыбнуться, оскалить зубы. «Д» - движение: попросите поднять и удерживать руки перед собой. «А» - артикуляция: попросите назвать себя, имя и фамилию. «Р» - решение.

Если улыбка кривая, перекосило лицо, если не поднимается или ослабела рука, если человек не может себя назвать и нарушена речь - случился инсульт. «Р» - решение - необходимо звонить в скорую.

«Если сосуд затромбировался и там свежий тромб, то вводятся препараты, которые растворяют этот тромб и восстанавливают кровоснабжение через этот сосуд», - объясняет Юрий Бузиашвили.

Но главной мерой по борьбе с инсультом по-прежнему остается профилактика. Для всех желающих проводится экспресс-диагностика холестерина и сахара в крови, измеряется уровень кровяного давления, с помощью ультразвука проводится исследование сосудов шеи. Все это помогает выявить факторы риска, которые могут привести к развитию инсульта.

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