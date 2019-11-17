Протестующие в Иране сожгли центральный банк: видео

В Иране протестующие против повышения цен на бензин сожгли здание центрального банка. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, оно полностью объято огнем.

Журналист Bloomberg Эри Лейк на странице в Twitter сделал несколько репостов роликов, на которых видно, что протестующие также уничтожают расставленные на улицах камеры видеонаблюдения.

Телеканал Al Arabiya, в свою очередь, сообщает, что в Иране по указанию Министерства связи практически полностью отключен интернет.