Два лайнера столкнулись в аэропорту США
Инцидент произошел в результате посадки одного из лайнеров - пилот неудачно приземлился и въехал в припаркованное судно.
© Видео: KSAT 12, YouTube © Фото: KSAT 12, YouTube
Авария двух самолетов Cessna Citation произошла в американском штате Техас в международном аэропорту Сан-Антонио, пишет Fox San Antonio.
По информации компании по отслеживанию полетов Flight Aware, один из джетов находился на стоянке аэропорта после полета в Новый Орлеан с 5 ноября 2019 года. Другой самолет, виновник аварии, врезался в него в результате неудачного приземления.
В результате инцидента обошлось без пострадавших.
Сотрудники аэропорта отметили, что произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта - все рейсы проходили в штатном режиме.