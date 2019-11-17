Два лайнера столкнулись в аэропорту США

Авария двух самолетов Cessna Citation произошла в американском штате Техас в международном аэропорту Сан-Антонио, пишет Fox San Antonio.

По информации компании по отслеживанию полетов Flight Aware, один из джетов находился на стоянке аэропорта после полета в Новый Орлеан с 5 ноября 2019 года. Другой самолет, виновник аварии, врезался в него в результате неудачного приземления.

В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Сотрудники аэропорта отметили, что произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта - все рейсы проходили в штатном режиме.