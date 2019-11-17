Густой туман помешал сесть самолету «Аэрофлота» во Владикавказе

Над Северной Осетией повис густой туман, из-за него лайнер компании «Аэрофлот» не смог совершить посадку в аэропорту «Владикавказ» и были направлены в Магас.

Пассажиров рейса «Владикавказ - Москва» доставили на автобусах в столицу Ингушетии, откуда воздушное судно вылетит обратно.

Как сообщает корреспондент «Звезда» Алина Дзгоева, еще один самолет - лайнер компании S7 - сейчас кружит над аэропортом «Владикавказ» и не может сесть из-за неблагоприятных погодных условий.