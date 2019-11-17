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Бесконечный список жертв: сможет ли человечество победить рак

Татьяна Полуказакова
13:11 17.11.2019
О болезнях, которыми страдают пожилые люди, Николай Чиндяйкин расскажет в новом выпуске спецпроекта «Мифы о возрасте» программы «Скрытые угрозы». Не пропустите премьеру на телеканале «Звезда».
Бесконечный список жертв: сможет ли человечество победить рак
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress

Рак - одно из наиболее распространенных заболеваний на планете. По данным за 2018 год, доля смертей во всем мире от различных новообразований составила 26%. При этом более чем в 50% случаев рак выявляют у людей старше 65 лет. Любовь Орлова - 72 года, Олег Янковский - 65 лет, Любовь Полищук - 57 лет, Валентина Толкунова - 63 года, Надежда Румянцева - 77 лет, Илья Олейников - 65 лет. Список жертв рака можно продолжать бесконечно.  

В нашем организме есть гены, которые контролируют деление клеток. А еще они определяют, какую роль та или иная клетка будет играть - станет она жировой или мышечной тканью или, может, войдет в состав какого-либо органа. Но иногда эти гены мутируют и перестают выполнять свои функции. Тогда клетки начинают бесконтрольно делиться и теряют характеристики ткани, в которой находятся. Так образуется опухоль.

Но что именно вызывает мутации в генах? Предположения разные: это могут быть врожденные нарушения или внешние факторы, так называемые канцерогены, которые содержатся в табачных смолах, продуктах питания и химических веществах, выделяемых в воздух промышленностью. Еще один фактор - стресс. Из-за него в организме нарушается обмен веществ. А это тоже может привести к мутации генов. Вот почему новообразования - частый спутник переживаний.

Часто рак называют проблемой современности, а в его возникновении винят прогресс, новые технологии и «химию», однако рак существовал во все времена. Им болели даже динозавры. Например, у одного из скелетов ученые обнаружили следы метастазов. Болели и древние люди. В 1992 году археологи при раскопках на берегу Ангары обнаружили останки древнего человека со странными повреждениями на черепе, ребрах, позвоночнике и других костях, которые были похожи на ткань, изъеденную молью. Радиографический анализ показал, что этот человек страдал карциномой.

В октябре 2019 года американские ученые Уильям Келин, Грег Семенза и их британский коллега Питер Ратклифф разделили Нобелевскую премию по медицине. Человеческий организм реагирует на нехватку кислорода особым образом. Он строит новые кровеносные сосуды и активно производит эритроциты - кровяные клетки, которые переносят молекулы кислорода. Этот же механизм работает при быстром росте новой ткани - например, раковой опухоли. И лауреаты Нобелевской премии придумали, как заблокировать пути образования новых сосудов, чтобы таким образом остановить рост опухоли.

Рак, при его диагностировании на ранней стадии, чаще поддается эффективному лечению. Поэтому главное - вовремя обнаружить, что где-то в организме произошел сбой. Для этого достаточно раз в год сдавать кровь на онкомаркеры. Это позволит вовремя отловить начало нежелательного процесса.

Скоро ли человечество сможет победить рак? Что врачи считают решающим фактором излечения от этой болезни? Что отодвигает риск развития болезни Альцгеймера? И как распознать предынсультное состояние? Смотрите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» в понедельник, 18 ноября, в 19.40 на телеканале «Звезда».

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