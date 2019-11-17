Врач рассказала, как избавиться от боли в горле при помощи банана и моркови

Боль в горле, кашель, насморк и прочие неприятности дадут знать о себе с наступлением холодов. Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала, как избавиться от боли в горле помимо традиционных полосканий и леденцов.

К числу эффективных средств против кашля и воспалительных процессов в горле медик относит корень солодки.

«Он снимает неприятное щекотание в горле, лишает боли в миндалинах», - рассказала Алексеева изданию «Вечерняя Москва».

По ее словам, мощные противовоспалительные свойства этого растения помогут быстро справиться с ангиной, а также избавят от чувства удушья.

Мороженое, по словам врача, тоже имеет благотворное воздействие при борьбе с простудой. Алексеева отметила, что эта на первый взгляд парадоксальная рекомендация на самом деле работает.

«Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», - рассказала она.

Медик уточнила, что употреблять стоит небольшую порцию этого десерта.

Неплохо с болью в горле справляется банан. Благодаря своей мягкой структуре он не травмирует горло. Кроме того, в этом продукте содержится большое количество витамина С, который поможет противостоять болезни и ускорить процесс выздоровления.

Вареная морковь, по словам Алексеевой, является мощным оружием против простуды. В жареном или приготовленном на пару овоще содержится иммуностимулирующий витамин А. Также морковь способствует быстрому заживлению слизистых оболочек в ротовой полости.

Также эксперт посоветовала не забывать о классических «бабушкиных рецептах». По ее словам, чай придаст сил и успокоит боль в горле. Лучше заваривать чай из чабреца, шиповника, липы или ромашки. От боли в горле полезны настойки из веточек смородины и малины. Терапевт добавила, что напиток необходимо пить теплым, чтобы не травмировать слизистую.