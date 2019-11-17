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Никто не застрахован: как распознать и предупредить болезнь Альцгеймера

Татьяна Полуказакова
13:54 17.11.2019
Программа «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным продолжает спецпроект «Мифы о возрасте». Не пропустите новый выпуск, посвященный болезням пожилых людей, на телеканале «Звезда».
Никто не застрахован: как распознать и предупредить болезнь Альцгеймера
© Фото: Pascal Deloche, GODONG, Globallookpress

За 2500 лет до нашей эры древнеегипетский жрец Птаххотеп писал о недуге, поражающем стариков, когда каждую ночь они становились по своему состоянию все ближе и ближе к младенцу. И так продолжалось, пока они не умирали. А век назад немецкий врач Алоис Альцгеймер попутно с изучением шизофрении описал и изменения психики у людей пожилого возраста. С тех пор эти изменения называют в его честь - болезнью Альцгеймера.

От этого заболевания не застрахован никто. Им страдали Рональд Рейган, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер. Сейчас с деменцией борется самый известный Джеймс Бонд - Шон Коннери. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, число людей с деменцией в 2030 году приблизится к 82 миллионам, а в 2050 году - к 152 миллионам.

Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера известна уже тысячи лет, она во многом остается загадкой. Ученые пока только строят предположения о механизме ее возникновения.

Между клетками головного мозга есть свободное пространство, так называемый синапс. Через него нейроны передают друг другу информацию с помощью химических веществ. Время от времени в этом промежутке скапливается белок, бета-амилоид. У здорового человека его убирают специальные клетки - «санитары мозга». У больных синапсы заполняются молекулами белка, которые образуют клейкие скопления и мешают связи между нейронами. Когда амилоидные бляшки достигают критической массы - каскад разрушений запущен.

Первые симптомы болезни появляются спустя десятилетия после ее начала. К этому времени в соответствующих отделах мозга погибает больше половины нейронов. Мозг, пораженный болезнью Альцгеймера, весит на 140 грамм меньше, чем здоровый. В 2016 году в Великобритании была проведена кампания «Поделись апельсином» по борьбе с этим заболеванием. Ведь вес одного апельсина составляет как раз примерно 140 граммов.

Болезнь Альцгеймера неизлечима. В Бельгии она внесена в список заболеваний, при которых допустима эвтаназия. Однако в нашей стране врачи предлагают выявлять ее на ранней стадии, когда еще можно замедлить процесс, изменив образ жизни. Для этого во всех регионах работают «кабинеты памяти». В них можно пройти бесплатное обследование и, в случае необходимости, получить рекомендации специалистов.

Раннюю диагностику можно пройти и прямо сейчас с помощью нехитрого теста. Необходимо нарисовать часы со стрелками, которые показывают 15.15, назвать 15 слов, которые начинаются на букву «С», а также перечислить названия месяцев в обратном порядке. Если эти тесты не вызывают затруднений, а время их выполнения составляет менее трех минут - то все в порядке.

«Фактором антириска является высокий уровень умственной интеллектуальной активности. Человек должен нагружать свой мозг, чтобы он существовал и жил дольше, и сопротивлялся этим неприятностям», - считает заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Иллариошкин.

Что отодвигает риск развития болезни Альцгеймера? Можно ли победить рак? А также какими секретами хорошего самочувствия делятся пожилые люди? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 18 ноября в 19.40 на телеканале «Звезда».

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