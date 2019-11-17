«Монстры», птицы, люди: найдены полторы сотни загадочных рисунков в Перу

Японские исследователи из Университета Ямагата обнаружили на плато Наска в южном Перу 143 новых геоглифа с загадочными изображениями. Среди них «монстры» - изображения напоминают людей, но с квадратными головами. На остальных геоглифах изображены двухголовая змея, рыба, птица и другие животные, сообщается на сайте университета.

© yamagata-u.ac.jp

Находка была открыта учеными в ходе полевых работ, а один рисунок впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта. Древние рисунки на земле датируются ориентировочно периодом с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

© yamagata-u.ac.jp

Впервые об их существовании узнали испанские конкистадоры в середине XVI века, которые назвали их «путевыми записками». Повторно геоглифы открыл перуанский археолог Торибио Ксесспе в 1939 году. В этот же год американский историк Пол Косок сделал первые фотографии с воздуха.

© yamagata-u.ac.jp

Ученые спорят о предназначении и практической ценности рисунков для живущих в прошлом индейцев и пытаются раскрыть тайну «дорожных ориентиров». По мнению американских специалистов, геоглифы обеспечивали безопасность путешественников по плато - рисунки были средством для умиротворения божеств.