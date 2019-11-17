Лукашенко готов баллотироваться в президенты в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, выборы которого состоятся в 2020 году. Такое решение связано с тем, чтобы люди потом его не упрекнули в том, что он оставил свой пост в трудную минуту для страны.

«Все будет нормально, согласно нашим законам. Как мне сейчас кажется, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Глава Белоруссии также добавил, что его решение может измениться из-за непредвиденных обстоятельств, например, состояния здоровья и он не собирается проводить агитацию и пропаганду перед выборами. ​