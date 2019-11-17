Ученые заявили о глобальной эпидемии суперинфекций

Ученые заявили, что в мире началась эпидемия суперинфекций. Согласно докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов, устойчивые к лекарственным препаратам микробы ежегодно заражают три миллиона американцев и убивают 35 тысяч человек.

Как пишет издание Science Alert, каждые 11 секунд один человек заражается супербактерией, а каждые 15 минут от суперинфекции умирает один пациент. По словам исследователей суперинфекция не поддается лечению антибиотиками. Отчасти проблема заключается в том, что за последние 30 лет ученым не удалось создать ни одного нового класса антибиотиков. Однако специалисты утверждают, что смертность от суперинфекций получилось снизить на 30%. Этого эффекта врачи достигли за счет улучшения методов выявления и уничтожения опасных микроорганизмов в больницах, которые являются рассадниками бактерий.

Самую большую опасность в настоящее время представляет Clostridioides difficile (Клостридиум диффицил) - бактерия псевдомембранозного колита, тяжелого инфекционного заболевания прямой кишки. Возбудитель нередко возникает в случае уничтожения флоры кишечника в связи с использованием антибиотиков. Кроме того, угрозу представляет устойчивая к препаратам гонорея и карбапенем-устойчивые энтеробактерии. Они могут выдержать практически любую атаку антибиотикам и часто становятся причиной смерти пациента.

Для того, чтобы обезопасить себя от суперинфекции, исследователи рекомендуют соблюдать гигиену, правильно готовить еду и делать прививки.