Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом

Россия возвращает Украине бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они были задержаны год назад за нарушение госграницы и отказ выполнить законные требования сотрудников ФСБ.

После задержания катера и буксир стояли прикованные к пирсу погрануправления.

Сегодня корабли ВМС Украины будут отбуксированы на якорную стоянку, где и состоится передача кораблей украинской стороне.