Опубликованы кадры прохода украинских катеров под Крымским мостом
Катера ВМС Украины - «Бердянск» и «Никополь», - а также буксир «Яны Капу» будут возвращены в нейтральных водах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Россия возвращает Украине бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Они были задержаны год назад за нарушение госграницы и отказ выполнить законные требования сотрудников ФСБ.
После задержания катера и буксир стояли прикованные к пирсу погрануправления.
Сегодня корабли ВМС Украины будут отбуксированы на якорную стоянку, где и состоится передача кораблей украинской стороне.