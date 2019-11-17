Серфингисты ждали волну, а приплыл гигантский кит: видео

В Сети опубликованы необычные кадры серфинга с китом, который подплыл к ожидающим волну спортсменам. Проплывая под ними, он выпустил фонтан воды и ударил хвостом.

Серферов, впрочем, животное ничуть не испугало, только один человек из двух десятков находившихся там предпочел уплыть подальше.

Красивый момент запечатлел на камеру 18-летний Пэйтон Ландаас из Калифорнии. Съемка была сделана с дрона у побережья города Дана-Пойнт к югу от Лос-Анджелеса.