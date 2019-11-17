В Подмосковье несколько человек отравились неизвестной жидкостью

В подмосковном Одинцово трое мужчин скончались, двое госпитализированы в результате употребления неизвестной жидкости. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Московской области.

«В общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Кроме того, из указанного общежития в городскую больницу были доставлены трое мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения, один из которых скончался при оказании медпомощи», - говорится на сайте СК.

По данному факту организована доследственная проверка. По предварительной информации следствия, один из мужчин обнаружил на свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, позднее ее содержимое потерпевшие выпили.

В настоящее время запланирован комплекс мероприятий, направленных на установления обстоятельств случившегося. Для установления причины смерти людей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Во время осмотра места происшествия была найдена бутылка с неустановленной жидкостью, ее содержимое будет направлено на химическую экспертизу.