Отправка украинских катеров из Керченской бухты: эксклюзивные кадры

Украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», задержанные в 2018 году за нарушение госграницы, выведены из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Все это время катера и буксир ВМС Украины стояли прикованные к пирсу погрануправления и сейчас впервые за много месяцев отдали швартовые.

Далее «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» ждет буксировка на якорную стоянку, где и состоится передача кораблей украинской стороне.

По некоторым данным, в назначенную точку уже выдвинулись два других буксира и поисково-спасательный корабль, чтобы сопроводить катера в одесский порт.

Как это было: