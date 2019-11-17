Разгромленный и сожженный Париж: последствия протестов «Желтых жилетов»

В субботу, 16 ноября, в Париже прошли сразу несколько акций протеста, приуроченных к первой годовщине движения «желтых жилетов», в результате чего был нанесен существенный ущерб общественной и частной собственности города.

На кадрах, снятых после окончания акции, видно, что на улицах Парижа разбиты стеклянные витрины магазинов и фасады зданий, сожжены автомобили и скамейки, разрушены остановки.

Сотрудники городских служб уже начали уборку территорий - подметают разбитое стекло, складывают сожженные общественные скамейки.

Акции протестов «Желтых жилетов» начались в Париже 17 ноября 2018 года из-за повышения налога на топливо, но быстро распространились на территории всей страны и превратились в общее выражение неудовлетворенности статус-кво.