Разгромленный и сожженный Париж: последствия протестов «Желтых жилетов»
Массовая акция прошла на улицах французской столицы в честь годовщины создания протестантского движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В субботу, 16 ноября, в Париже прошли сразу несколько акций протеста, приуроченных к первой годовщине движения «желтых жилетов», в результате чего был нанесен существенный ущерб общественной и частной собственности города.
На кадрах, снятых после окончания акции, видно, что на улицах Парижа разбиты стеклянные витрины магазинов и фасады зданий, сожжены автомобили и скамейки, разрушены остановки.
Сотрудники городских служб уже начали уборку территорий - подметают разбитое стекло, складывают сожженные общественные скамейки.
Акции протестов «Желтых жилетов» начались в Париже 17 ноября 2018 года из-за повышения налога на топливо, но быстро распространились на территории всей страны и превратились в общее выражение неудовлетворенности статус-кво.